„Der DFB könnte jetzt den Kaiser von China holen“

„Laptop zu Hause lassen“

Hoeneß weiter: „Der deutsche Fußball braucht jetzt jemanden, der mit allem hier vertraut ist. Und in meinen Augen auch jemanden, der klar sagt: Das ist mein System, das sind meine 14, 15 Spieler, und das ziehen wir so durch. Und wenn es mal eine Niederlage gibt: egal, weitermachen. Der neue Trainer muss jetzt gnadenlos seinen Weg gehen.“ Es sei keine Zeit für Experimente. Und: Der neue Bundestraier „soll den Laptop zu Hause lassen und erst mal über die Emotion kommen“, so Hoeneß abschließend.