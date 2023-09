Tirol: Neues Zuhause für Schneepflüge, Lkw und Co.

Rund 26 Millionen Euro wurden dafür in die Hand genommen. Der Kostenrahmen habe eingehalten werden können, hieß es am Donnerstag bei der Eröffnung. Die Zahlen zu dem neuen Zentrum können sich sehen lassen. So umfasst die Baumasse 37.700 Kubikmeter, die gesamte Grundstücksfläche 18.750 Quadratmeter und die Nutzfläche 6150 Quadratmeter.