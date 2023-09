LIVE: Das 2. Training für GP von Singapur!

Das Nachtrennen von Singapur könnte für Max Verstappen der vorletzte Schritt zu seinem nächsten WM-Triumph in der Formel 1 sein. Der 25-jährige Niederländer kann rechnerisch frühestens erst eine Woche später den 3. Titel in Serie fixieren. Das aber hängt vom Ausgang des Grand Prix am Sonntag (14 Uhr) in dem Stadtstaat ab - und speziell vom Abschneiden seines Teamkollegen. Als Team können die beiden Red-Bull-Piloten schon in Singapur triumphieren.