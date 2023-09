Boris Becker: „Novak Djokovic ist kein Mensch“

Tennis-Legende Boris Becker lobte seinen ehemaligen Schützling Novak Djokovic für dessen Triumph bei den US Open.„Der Himmel ist die Grenze. Das heißt, es gibt keine Grenze. Es ist nicht menschlich, mit 36 Jahren so fit, hungrig und inspiriert zu sein. Wir sind alle neugierig, was er noch erreichen kann“, so Becker gegenüber der italienischen Zeitung „La Gazzetta dello Sport“.