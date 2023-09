Aufregung um Landesrats-Büro in Bildungsdirektion

Bildungslandesrat Werner Amon (ÖVP) krempelte vom Amtsantritt an die Ärmel hoch und überbrachte etwa gleich ein millionenschweres Bildungspaket. Und er mischt seitdem auch in der steirischen Bildungsdirektion mit - als ihr Präsident. In dieser Funktion ließ er sich ein Büro in deren Räumlichkeiten in der Grazer Körblergasse einrichten. Ein Novum in der jüngeren Geschichte der Landesregierung.