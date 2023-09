Aruba, Bonaire und Curacao entdecken!

Der Sommer kann also gleich in die Verlängerung gehen, ideale Reisezeit ist: jetzt! Hochsaison herrscht von Dezember bis Mai. Dann legen viele Kreuzfahrtschiffe an, und die Städte und Strände füllen sich mit Touristen. Ruhesuchende sollten eher zwischen März und November anreisen. Die offizielle Regenzeit ist allerdings kaum der Rede wird: Es kommt nur zu kurzen Schauern, die einige Minuten am Tag andauern, bis dann die Sonne wieder scheint. Und das finden wir „superdushi“!