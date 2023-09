Mann muss eine Woche auf Express-Lieferung warten

Zwei Messingplatten mit Gravur bestellte sich Gregor Semrad am vergangenen Mittwoch per Expressversand in sein Haus in Dürnstein. „Post Express - Schnell und verlässlich“, heißt es von der Post. Das Packerl sollte am Freitag, zwei Tage nach dem Versand, um die Mittagszeit ankommen. Sollte - denn die Sendung war laut Online-Sendungsverfolgung auch am Montag noch in Verteilung. Auf Nachfrage beim örtlichen Postpartner erfuhr Semrad, dass das Paket im nahegelegenen Verteilzentrum Mautern an der Donau liegt. Und eben dort herrscht akuter Personalmangel.