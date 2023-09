Olympische Spiele 2034 in Kärnten und Slowenien?

Kärnten und Slowenien streben eine gemeinsame Bewerbung für die Ausrichtung der Olympischen Winterspiele im Jahr 2034 an! Dabei wolle man auf bereits vorhandene Infrastruktur setzen, erklärten Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser und der slowenische Minister Matjaž Han, zuständig für Wirtschaft, Tourismus und Sport, am Montag in Klagenfurt.