Deutsches Ehepaar im Stubaital in Bergnot gerettet

Das Ehepaar war am Samstagnachmittag nach einem sechsstündigen Aufstieg von der Sulzenauhütte in Neustift am Gipfel des Wilden Freiger angekommen. Beim Abstieg über die beschilderte Route in Richtung Nürnberger Hütte mussten sie jedoch einsehen, dass sie ohne Hilfe nicht mehr sicher ins Tal kommen würden.