Evenepoel schlug bei Vuelta mit Etappensieg zurück

Remco Evenepoel hat sich einen Tag nach seinem Einbruch bei der Vuelta rehabilitiert und die 14. Etappe in souveräner Manier gewonnen. Der belgische Soudal-Profi feierte am Samstag als Ausreißer seinen zweiten Etappensieg bei der Spanien-Radrundfahrt in diesem Jahr, der Zeitfahr-Weltmeister siegte nach 156,2 km bei der Bergankunft in Larra-Belagua 1:12 Min. vor dem Franzosen Romain Bardet.