Ur-Koala im australischen Outback entdeckt

Koalas sind teilweise stark bedroht

Die Zahl der heutigen Koalas, die nur in Down Under leben, wurde mittlerweile durch anhaltende Dürren, verheerende Buschbrände, Krankheiten und den Verlust des Lebensraums stark dezimiert. In einigen Bundesstaaten wurde der Gefährdungsstatus der drolligen Eukalyptus-Fresser im vergangenen Jahr von „vulnerable“ (verletzlich) auf „endangered“ (bedroht) hochgesetzt.