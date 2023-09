WSG Tirol: „Lebensversicherung“ lange verletzt out

Offensivmann Luca Kronberger vom Fußball-Bundesligisten WSG Tirol fällt wegen eines Außenbandrisses im rechten Sprunggelenk mehrere Wochen aus. Der 21-Jährige zog sich die Verletzung am Freitag bei einem Testmatch in Dornbirn (4:1) zu, wie die Wattener am Samstag bekanntgaben.