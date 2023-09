Die große Suche nach den Herzensmenschen läuft

Ombudsfrau Barbara Stöckl, Tierexpertin Maggie Entenfellner, das Magier-Duo Thommy Ten und Amélie van Tass waren kürzlich in der „Krone“-Zentrale „beherzt“ bei der Sache. Gemeinsam mit „Krone“- und Mediaprint-Geschäftsführer Gerhard Valeskini, „Krone“-Kolumnistin Daniela Gaigg, Kulturregion-Geschäftsführer Martin Lammerhuber, Service-Freiwillige-Chef Konrad Tiefenbacher und „Krone NÖ“-Chef Lukas Lusetzky durchforsteten sie die Einsendungen für die „Krone Herzensmensch“-Awards. Skisport-Ass Michaela Dorfmeister sowie die Top-Stars Francine Jordi und Marc Pircher - er hat direkt neben dem Centercourt in New York mitgestimmt - waren im Ausland, haben aber inzwischen ebenso ihre Wertung abgegeben.