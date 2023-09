Kuss und Tränen: Was für ein Tag für Sergio Ramos

So geht Inszenierung. Nahe an der Perfektion. Erst kreuzte er im edlen Anzug am Klubgelände auf, dort, in den Katakomben, warteten schon Frau und Kinder auf ihn, die ihn daraufhin erst zur Pressekonferenz und dann- inzwischen im Sevilla-Dress geschlüpft - auf den Rasen begleiteten. Es war der große Tag von Sergio Ramos. Seine Heimkehr zum FC Sevilla, seinem Stammverein, war von jeder Menge Pomp getragen. Ramos schoss Bälle in die Stadionränge, busselte seine Frau ab, hielt eine Rede. Selbige verschlug es ihm dabei immer wieder partiell. Der sonst so raue Verteidiger-Brocken kämpfte mehrmals mit den Tränen. Auch und erst recht, als er auf seinen verstorbenen Vater zu sprechen kam. Die besten Bilder von Ramos‘ Präsentation: