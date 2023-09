Ramos pfeift für Sevilla auf 95 Prozent Saudi-Gage

Geboren in Camas, erfolgte seine fußballerische Ausbildung im nahegelegenen Sevilla. In der dortigen Kathedrale feierte er im Jahr 2019 auch seine Hochzeit mit TV-Moderatorin Pilar Rubio. Jetzt also folgt die erneute Liebes-Rückkehr in die alte und neue Heimat. Vergangene Saison lief das Abwehr-Ass noch für das Starensemble von PSG auf, ehe sein Vertrag im Sommer auslief.