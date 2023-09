Aufstand! Sevilla-Ultras wollen Sergio Ramos nicht

Was damit gemeint ist? Sergio Ramos soll seinen Wechsel zu Real Madrid vor 18 Jahren selbst eingeleitet haben. Spielte Spaniens Welt- und Europameister mit den Königlichen in Sevilla, wurde er regelmäßig ausgepfiffen, beleidigt und sogar mit Flaschen beworfen. Das wiederum führte dazu, dass Sergio Ramos ab und an vor dem Fan-Klub der Andalusier provokant gejubelt hatte - und genau das haben die Ultras ihm offenbar nicht vergessen.