Tante lüftet Geheimnis um Williams Erbe von Diana

„Blumige Geschichten“ waren Unfug

In seinen Memoiren „Reserve“ erinnerte er sich: „Die Zeitungen brachten blumige Geschichten über den Augenblick, in dem ich erkannt hatte, dass Willy und Kate gut zusammenpassten, den Augenblick, in dem ich ihre tiefe Liebe zueinander zu würdigen gewusst und mich deshalb entschieden hatte, Willy den Ring zu schenken, den ich von Mummy geerbt hatte, den legendären Saphir. Ein Augenblick der Zuneigung zwischen Brüdern, ein verbindender Augenblick für alle drei von uns. Und völliger Unsinn. Nichts davon war passiert.“