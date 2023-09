Achtung, Autofahrer: Der Schulanfang steht bevor!

Schwerpunktkontrollen durch die Tiroler Polizei

Wie auch schon in den Jahren zuvor kündigt Tirols Polizei zu Beginn des Schuljahrs und in den Folgemonaten Schwerpunktaktionen an, um die Sicherheit auf dem Schulweg zu steigern. Dabei werden die Schutzwege in der Nähe der Bildungseinrichtungen überwacht, Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über die Kinderbeförderung kontrolliert. Die Beamten gehen zudem wieder direkt in die Volksschulen und informieren über das richtige Verhalten auf dem Schulweg – sowohl theoretisch als auch in der Praxis. In den höheren Schulstufen gibt es bei den Elternabenden Verkehrssicherheitsberatungen.