Mit der „Krone“ zu Islands Pop-Star Björk

25 Jahre ist es bereits her, seitdem Björk das letzte Mal auf einer Bühne in Wien stand. Damals noch in der „Libro Music Hall“ konnte er zehntausende Fans begeistern und jetzt kehrt er nach Wien zurück. Die „Krone“ konnte sich 20x2 Tickets sichern. Wie Sie zu diesen Tickets kommen können und was Sie vor Ort erwartet erfahren Sie hier.