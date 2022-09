Wiesn-Wahnsinn: 173 € für halbe Enten und drei Maß

Dass das Oktoberfest mit Maß-Preisen zwischen 12,60 und 13,80 kein billiger Spaß ist, wissen die Besucher. So zahlte ein Paar am vergangenen Montag 173 Euro für Speis und Trank in der Ammer Entenbraterei, wofür man in einer bayrischen Gaststätte im Schnitt in etwa 60 bis 70 Euro gesamt ausgibt.