Handyparken läuft in fast allen Bundesländern aus

Neue Nummer 1 bei Park-Apps

Bisher konnten Autofahrerinnen und Autofahrer in 85 Städten via EasyPark bezahlen. „Bis Jahresende wollen wir nun in rund 120 österreichischen Gemeinden präsent sein und damit die österreichische Nummer 1 bei Park-Apps werden. Wir freuen uns, die Pionierarbeit von A1 im Bereich smarter Parkraumbewirtschaftung in Österreich fortführen zu können“, sagte Markus Heingärtner, Chef von EasyPark in Österreich.