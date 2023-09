Fauxpas! Spanien ehrt falsche Frau für WM-Triumph

Der erste Name auf der Liste lautete Ivana Icardi Rivero. Sie ist die Schwester von Galatasaray-Star Mauro Icardi. Das Problem: Ivana ist keine Fußballerin und nicht einmal Spanierin. Sie ist ein argentinisches Model, das auch als Influencerin ihr Geld verdient. Also hatte sie nichts mit den Heldentaten Spaniens bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland zu tun.