US Open: Djokovic-Gegner macht Becker „sprachlos“

„Wie in der Sauna“

„Das ist wie Tennis in der Sauna“, so TV-Experte Boris Becker bei sportdeutschland.tv. „Djokovic ist körperlich am Limit!“ Dann wurde es auch emotional, der „Djoker“ beklagte sich offenbar über eine Person in seiner Box. Profitieren konnte Fritz dadurch jedoch nicht. Zur Verwunderung von Becker: Fritz sei „völlig überfordert mit dieser Situation. Ich bin sprachlos.“