Linda Evangelista: „Stehe mit einem Fuß im Grab“

„Alles, was jetzt kommt, ist ein Bonus“

Seit einem Jahr sei sie wieder in Behandlung, schilderte Evangelista weiter. Sie dürfe sich über eine „gute“, aber leider nicht „großartige“ Prognose freuen. Das Risiko, dass der Krebs zurückkehrt, bleibe verhältnismäßig hoch. „Ich weiß, dass ich mit einem Fuß im Grab stehe, aber ich bin völlig in Feierlaune“, erklärte sie. „Ich bin so glücklich, am Leben zu sein. Alles, was jetzt kommt, ist ein Bonus.“