Israelischer Präsident Herzog bei Van der Bellen

Mit der Namensmauer in Wien-Alsergrund wird den 65.000 jüdischen Österreicher gedacht, die nach 1938 nicht vor dem Tod flüchten konnten. Sie verhungerten etwa in fremden Ghettos, wurden erschossen oder in Vernichtungslagern umgebracht. Ihre Namen wurden auf 180 Granitplatten im Ostarrichi-Park verewigt. Am Nachmittag gedenken die beiden Staatsoberhäupter den Opfern mit einer Kranzniederlegung an der Shoah-Namensmauer.