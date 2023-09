Feuer in Tiefgarage: Bewohner flüchteten aus Haus

Brandalarm in der Nacht auf Dienstag in Kufstein im Tiroler Unterland: In der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses war aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte rückten mit schwerem Atemschutz an. Mehrere Autos wurden zum Teil massiv beschädigt. Ermittlungen laufen.