Joe Jonas und Sophie Turner: Ehe vor dem Aus?

Traurige Nachrichten aus Hollywood. In der Ehe von „Game of Thrones“-Schauspielerin Sophie Turner (27) und Musiker Joe Jonas soll es nicht nur kriseln - die Verbindung soll gar vor dem Ende stehen. Der 34-Jährige soll sich bereits an zwei Scheidungsanwälte gewandt haben. Der Grund: Joe soll sich in den vergangenen Monaten „fast die ganze Zeit über“ um die zwei gemeinsamen Töchter gekümmert haben, obwohl er sich gerade auf Welttournee befindet.