Rapid in Salzburg: Fan-Ärger und drei Sorgenkinder

Heiß her ging es am Sonntag in den Schlussminuten - und das im Fan-Sektor der Heimischen: Die Salzburger hatten bereits vor Spielbeginn vermeldet, dass sich - wie sie es vorsichtig formulierten - „auswärtige“ Fans Zutritt in den Sektor Nord der Bullen verschaffen wollten. Anzunehmen, dass es sich dabei um Rapid-Anhänger handelte. Die Gemüter beruhigten sich danach - bis kurz vor Schluss.