„Unterirdisch“: Nico Hülkenberg schimpft über Haas

Nur zwei Teams schlechter

In der Konstrukteurs-WM liegt Haas mit 11 Zählern am achten von zehn Plätzen, nur Alfa Romeo und AlphaTauri konnten bislang noch weniger Punkte erobern. Die nächste Chance, einen Rennsonntag endlich wieder einmal mit Zählbarem im Gepäck zu beenden, bietet sich Hülkenberg und Magnussen am 17. September, wenn der Formel-1-Zirkus am Marina Bay Street Circuit in Singapur haltmacht. Ob sich die beiden dort sogar über ein Update freuen dürfen, wird sich zeigen - schaden würde es wohl nicht ...