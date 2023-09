Der Große Preis von Italien ab 15 Uhr LIVE

„Freue mich, Zweiter zu sein“

Verstappen peilt am Sonntag seinen zehnten Sieg in Folge an, womit der 25-jährige Niederländer einen Rekord aufstellen würde. In der Vorwoche hatte er beim Heim-GP in Zandvoort die Bestmarke von Sebastian Vettel (9) eingestellt. „Wir haben Fortschritte gemacht, in Monza ist es so eng. Ich freue mich, Zweiter zu sein. Ich werde natürlich versuchen, das Rennen zu gewinnen“, sagte der Vorjahressieger. Vor einem Jahr hatte Verstappen das Rennen von Startplatz sieben für sich entschieden. Für den Austro-Rennstall Red Bull geht es um den 14. Sieg im 14. Saisonrennen.