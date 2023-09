F1-Zoff! Horner über Wolff: „Er versteht’s nicht“

Auch sein Teamchef Christian Horner schüttelt mit dem Kopf: „Er (Anm. d. Red.: Toto Wolff) versteht nicht, wie ein Team ein Rennauto entwickelt, wenn er glaubt, dass wir unser Auto um einen Fahrer herum entwickeln. Du entwickelst dein Auto so, dass es schnell ist, und schnelle Autos sind manchmal schwierig zu fahren. Das war schon immer so, und die guten Fahrer stellen sich am besten drauf ein.“ Es sei „eine besondere Fähigkeit, bei unterschiedlichen Gripverhältnissen immer das Gespür für das Auto zu haben“, betont Horner. „Aber es ist nicht so, dass wir unser Auto für einen Fahrer maßschneidern. Wir bauen mit dem Werkzeug, das wir haben, das schnellste Auto, das wir bauen können.“