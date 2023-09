Taifun „Saola“ im Süden Chinas auf Land getroffen

Der Taifun „Saola“ hat den Süden Chinas erreicht, nachdem er zuvor Hongkong gestreift und dort erhebliche Schäden verursacht hatte. Die chinesische Wetterbehörde gab bekannt, dass „Saola“ am Samstag gegen 3.30 Uhr Ortszeit (22.30 Uhr MESZ am Freitag) südlich der Stadt Zhuhai in der Provinz Guangdong auf Land traf. Vor seinem Erreichen von Hongkong hatte der Taifun bereits an Stärke verloren.