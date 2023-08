Austria Wien verstärkt sich mit Hoffenheim-Stürmer

Asllani startete seine fußballerische Laufbahn in Berlin beim BFC Dynamo und wechselte 2016 in die Jugend von Union Berlin. 2018/19 erzielte er in 23 Spielen in der U17-Bundesliga ebenso viele Tore, eine Saison später waren es in der U19-Meisterschaft 15 Treffer in 16 Spielen. Im Sommer 2020 folgte der Wechsel nach Hoffenheim, wo Asllani vorerst für die zweite Mannschaft zum Einsatz kam. Sein Bundesliga-Debüt feierte der neunfache deutsche Nachwuchsnationalspieler (4 Tore) im November 2021, bis heute sind es zehn Einsätze.