Wels für Linz Vorbild bei der Innenstadtbelebung

Einen genauen Blick nach Wels regt FP-Stadtrat Michael Raml in Sachen Innenstadtbelebung an. Unter dem blauen Stadtchef Andreas Rabl gelang Wels in den letzten acht Jahren die Trendwende. 2015 lag der Vermietungsgrad bei Geschäften bei 89,6%, jetzt bei 97,7%. Damit liegt die zweitgrößte Stadt des Landes österreichweit auf Platz drei im Leerflächenmanagement und in Oberösterreich auf Rang eins. Seit 2016 wurden 395 Geschäftslokale eröffnet, heuer 55. Dazu kommen 243 Anfragen nach gewerblichen Objekten in der Stadt.