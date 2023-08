Ein später Deckel | Ein klares Nein

Ein klares Nein. Tatsächlich findet sich allein schon in den Postings zum gestrigen Newsletter verheerende Kritik an Nehammers Ankündigung. „Jede Schnecke überholt locker unsere Regierung“ heißt es da unter anderem, „das hätte vor einem Jahr passieren sollen“, meint ein anderer, „vor der Wahl aufdrehen, nach der Wahl wieder zumachen“ ein weiterer, und von „leeren Wahlversprechen“ ist mehrfach die Rede. Zumindest in den Postings findet sich also kaum Positives. Wir wollten es genauer wissen, haben daher in der „Frage des Tages“ gestern unsere Leser und User um eine Einschätzung gebeten und formuliert: „Anti-Teuerungs-Programm: Rechnen Sie mit einer spürbaren Entlastung?“ Das vernichtende Ergebnis: von den 37.500 Votern stimmten 93 Prozent mit Nein. Was soll man da noch sagen?