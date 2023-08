Kanzler lenkt ein: 2024 kommt die Mietpreisbremse!

„Ich glaube an die Unschuld von Kurz“

Nehammer will sich als Alternative zu Babler und Kickl im Kanzlerduell positionieren. Wer nicht „die Extremisten“ in Führungspositionen haben wolle, könne sich für ihn als „verantwortungsvollen“ Regierungschef entscheiden. Nehammer nahm im Gespräch auch seinen Vorgänger Sebastian Kurz in Schutz. „Ich glaube an die Unschuld von Sebastian Kurz und an die unabhängige Justiz.“ Er sei daher froh, dass der Prozess beginnt. Beim Reizthema Klimakleber spricht sich Nehammer für härtere Strafen aus und bezeichnet die Aktivisten als undemokratisch.