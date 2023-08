Wo die Mieten jetzt schon Grenzen haben

Sogar Menschen, die vor zwei Jahren noch locker auf Urlaub fahren konnten, bangen nun von Monat zu Monat, ob sie ihre Mieten bezahlen können. Diese sind bekanntlich stark gestiegen. Anders als in anderen europäischen Ländern hat sich die Regierung hierzulande nicht zu einer Regulierung - wie einer Mietpreisbremse - durchringen können. Wie eine solche in Dänemark, Frankreich und Co. wirkt - eine Analyse.