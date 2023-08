Mehr als nur ein kleiner Schritt

Diese Erleichterung im Gesicht von Dominic war schön zu sehen, freut mich sehr für ihn. Lange hat er auf diesen Moment hintrainiert, jetzt wurde er endlich belohnt. Ich habe das Gefühl, dass sich das Schlamassel der letzten zwei Jahre jetzt langsam dreht. Schon in Kitzbühel hat er auf dem Platz wieder ein anderes Gesicht gezeigt, war viel aktiver. So auch zum Start in New York. Und das, obwohl er vielleicht körperlich nicht ganz fit war. Aber so was kann auch ablenken, die Erwartungshaltung zurückschrauben.