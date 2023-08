Thiem ist gewarnt: „Hat unglaublichen Zug im Arm!“

Nach dem gelungenen Auftakt in die US Open geht es für Sebastian Ofner und Dominic Thiem am Mittwoch in der zweiten Runde dieses Grand Slams gegen Lokalmatadore. Klarer Außenseiter ist dabei Ofner gegen Frances Tiafoe, Weltranglisten-Zehnter und auch als Nummer zehn gesetzt. Das wird wohl ein Match auf einer großen Bühne. Aber auch Thiem gegen Ben Shelton müsste auf einem der Hauptplätze angesetzt werden, es könnte eine offene Partie werden. „Er hat einen unglaublichen Zug im Arm“, so Thiem über seinen kommenden Gegner.