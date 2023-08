Fix! Rapid holt 21-jährigen Barbados-Kicker

Da in Georgien die Saison im Frühjahr beginnt und im Herbst/Winter endet, wird über den Sommer hinweg durchgespielt. In der laufenden Saison hält Gale so nach 25 gespielten Runden bei insgesamt zwölf Toren sowie fünf Torvorlagen. Für sein Heimatland Barbados bestritt er bisher neun Länderspiele, dabei gelangen ihm zwei Treffer.