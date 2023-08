Rapid: Die Fans sind ihr eigenes Reisebüro

Über 15.000 Tickets sind auch für das heutige Liga-Duell in Hütteldorf wieder weg. Egal, wie es ausgeht, Guido Burgstaller und Co. werden gefeiert und für den Toskana-Trip gepusht werden. Wobei auch 2400 Anhänger - so groß ist der Auswärtssektor im Stadio Artemi Franchi - in Florenz dabei sein könn(t)en. Allerdings bot Rapid keinen Tagesflieger an. Weil die Preise so unverschämt teuer gewesen wären, dass das dem Arbeiterklub unangenehm war. Drei von Rapid gestellte Busse sind aber bereits voll, jetzt organisieren sich die Fanklubs ihre Anreise selbst.