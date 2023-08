Es darf im Theater wieder viel gelacht werden

Es gab Zeiten, da waren Boulevardkomödien fixer Bestandteil großer Theater, heute ist das kaum noch so. Da springt die Komödie Graz in die Bresche und liefert in konstanter Qualität feine Unterhaltung. Heuer steht mit „Pension Schöller“ ein Klassiker des Genres auf dem Programm, doch Regisseur Robert Persché liefert eine frische Fassung. Gespielt wird von 7. Oktober bis Februar. Dazwischen geht sich auch der Dauerbrenner „Zwei wie Bonnie & Clyde“ mit Moser und Harnik aus.