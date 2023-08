Roadtrip im Kino: Der Tod trinkt gerne Bier

Acht Monate habe er darüber nachgedacht, was für ein Buch er schreiben wolle, so der deutsche Musiker Thees Uhlmann, der bis 2012 Frontmann der Band Tomte war. Schließlich sei diese „Mischung aus Stephen King und Hape Kerkeling“ ein großer Erfolg geworden, sodass „Sophia, der Tod und ich“ nun auch verfilmt wurde. Bei der Geschichte über den Mittdreißiger Reiner, bei dem der Tod namens Morten anläutet und mit ihm und seiner Ex-Freundin Sophia einen letzten Roadtrip unternimmt, führte Charly Hübner Regie, der den Stoff so beschreibt: „Es ist eine Geschichte über den Sinn des Lebens. Wenn man den hinterfragt, dann landet man bei diesen Antworten: erstens: Familie oder eben die kleinste soziale Einheit, zweitens: miteinander Spaß haben und genießen. Am Ende geht es also darum: Wie leben wir? Und wie lebt es sich mit dem Tod an der Seite?“ Dimitrij Schaad, Marc Hosemann und Anna Maria Mühe spielen die drei Hauptrollen und entwickeln eine tragikomische Dynamik, die den neuen Streifen sehenswert macht.