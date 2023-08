Flugkapitän der AUA segelt in die Rekordbücher

Auf diesen Tag hat Rudolf Schlesinger 15 Jahre gewartet, jetzt hat er es geschafft: Dank perfekter Thermik, die es nur an drei, vier Tagen im Jahr gibt, flog er mit seinem Segelflieger „Duo Diskus xT“ am Stück insgesamt 1016 Kilometer. In Österreich gibt es rund 3000 Segelflieger, erst 39 Piloten konnten die 1000-Kilometer-Schallmauer bisher durchbrechen. „Sie sind aber zum Teil im Ausland oder in den Alpen geflogen, da sind die Bedingungen oft viel besser“, ist der 44-Jährige auf seine Leistung stolz.