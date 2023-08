Ab 12.30 Uhr LIVE: Wer schafft’s in den ÖFB-Kader?

Der 26-Jährige zeigte zumindest, dass er als „Joker“ sofort da ist und ein Spiel binnen kurzer Zeit entscheiden kann, vielleicht ist genau so ein Typ in Stockholm gefragt. Das letzte seiner bisherigen 15 Länderspiele (vier Tore) absolvierte Kalajdzic unter Rangnick im Juni 2022 beim 0:2 in der Nations League in Dänemark - zwei Monate später kam der zweite Kreuzbandriss