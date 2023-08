Rangnick: „Ich mache kein Geheimnis daraus, ...“

Österreich liegt in der UEFA-Qualifikationsgruppe F nach vier absolvierten Spielen auf Platz eins, Schweden ist auf dem dritten Platz. In der zweiten Hälfte des Spielplans überwiegen für die ÖFB-Truppe die Auswärtspartien. Zu Hause spielt das Team nur noch einmal, am 13. Oktober findet in Wien der Schlager gegen Belgien statt.