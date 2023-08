Neonazi muss wegen Wiederbetätigung in Knast

Im Prozess bekennt sich der Angeklagte zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen vollinhaltlich schuldig. So richtig erklären kann er dem Gericht sein damaliges Verhalten allerdings nicht. „Was soll i säga? Es war oafach Dummheit“, so die dürftige Einsicht. Außerdem sei er alkoholisiert gewesen. Geradezu Rosen streut ihm sein Verteidiger: „Mein Mandant ist mit Sicherheit kein Hardcore-Nazi. Er ist vielmehr ein gerader Michel.“ Wenngleich sich bei der Frisur des Angeklagten - ein akkurat gegelter Seitenscheitel - fast zwangsläufig Assoziationen zu Adolf Hitler aufdrängen, schließt sich der vorsitzende Richter, Christoph Stadler, der Ansicht an, dass man es hier nicht mit einem „eingefleischten Nazi“ zu tun habe. „Aufgrund der geringen Strafhöhe und weil Sie einen Job haben, besteht im Falle der Rechtskraft die Möglichkeit auf eine Fußfessel“, so der Herr Rat abschließend.