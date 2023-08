Prügel: Hertha-Profi muss in Salzburg vor Gericht

Es soll sich dabei um Torhüter Marius Gersbeck handeln, auch wenn sein Name in der entsprechenden Pressemitteilung nicht fällt. Der 28-Jährige soll an einem Samstagabend im Juli, eben am Rande des Trainingslagers, in einem Gasthaus in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein. Jetzt berichtet die Staatsanwaltschaft Salzburg von „Faustschlägen und Tritten“, die bei seinem Opfer wiederum zu einer „Orbitabodenfraktur, einer Kieferhöhlenwandfraktur sowie einem Lidhämatom“ führten. Die Anklage lautet folglich auf schwere Körperverletzung. Die Hauptverhandlung steigt am 28. September.