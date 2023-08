Rapid: „Der Misserfolg ist immer in Lauerstellung“

„Jetzt gerade bin ich kaputt, am Samstag werde ich es auch noch sein. Aber wenn das Spiel losgeht, muss man da sein. Der Kopf ist entscheidend.“ Rapids Schick unmittelbar nach dem 95-minütigen 1:0-Fight am Donnerstag gegen Fiorentina. Die körperlichen Strapazen werden Grün-Weiß heute gegen Tirol mit Sicherheit in den Knochen stecken. „Aber wir wollen auch die positive Energie mitnehmen“, wird Trainer Barisic versuchen, bei seiner Truppe „die Balance zu finden“.