Rapid-Boom! (Fast) keine Bange bei der WSG Tirol

Automatismen sollen greifen

Dass die Hütteldorfer auf einer Euphoriewelle in den Sonntag surfen werden, ist auch Trainer Thomas Silberberger völlig klar. „Aber unser Abschneiden hängt von uns ab. Wenn wir nicht scharf in Hütteldorf auftreten, kommen wir nicht ansatzweise in die Nähe eines Punktes.“ Und unter Scharf-sein versteht der Coach auch aggressives Ablaufen. Für ein Defensiv-Konzept braucht es funktionierende Automatismen, ein blindes Verständnis, hohe Kompaktheit. „So weit sind wir noch nicht. In unserer Startelf am Sonntag werden sechs Neuzugänge stehen. Das braucht eben Zeit.“